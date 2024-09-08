Стармер переговорит с Байденом о военной помощи Украине

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, что в ходе своего визита в Вашингтон на следующей неделе обсудит с президентом США Джо Байденом оказание военной помощи Украине и долгосрочные планы двух стран на этом направлении.

«Ситуация в Украине становится все более напряженной, как и ситуация на Ближнем Востоке. У меня было несколько разговоров с глазу на глаз и по телефону с президентом Байденом, а также с другими нашими союзниками по НАТО, в том числе с Францией, Германией, Италией, о тактических решениях, которые нам необходимы в контексте [ситуаций] в Украине и на Ближнем Востоке. Мы координировали свои посылы и действия. Но [в ходе визита в Вашингтон] я также хочу воспользоваться шансом обсудить в более стратегическом ключе [ситуации] в Украине и на Ближнем Востоке в ближайшие несколько месяцев», – сказал глава британского правительства в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

«Очень важно помнить, особенно в контексте Украины и Ближнего Востока, что ближайшие недели и месяцы критически важны. Для меня важно поговорить с президентом Байденом о нашем общем ответе и ответе наших союзников на срочные и неотложные вопросы, а также на стратегические долгосрочные вопросы», – подчеркнул Стармер. Британский премьер добавил, что хочет гарантировать «предоставление Украине необходимой поддержки», однако не стал уточнять, будет ли он на встрече с Байденом призывать Вашингтон разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории.

Стармер отверг предположения о том, что приостановка экспорта в Израиль некоторых британских вооружений на фоне конфликта в секторе Газа привела к ухудшению отношений Великобритании с США. «Это неправда. Мы говорили об этом с США до и после [принятия решения], – заявил он. – Они понимают наше решение».