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Фатих Чекирге: Армяно-турецкий диалог должен соответствовать интересам Баку

Фатих Чекирге: Армяно-турецкий диалог должен соответствовать интересам Баку

Безусловно, армяно-турецкий диалог должен соответствовать интересам братского Азербайджана.

Об этом говорится в статье известного турецкого журналиста Фатиха Чекирге в воскресном выпуске газеты Hürriyet, сообщает «Азертадж».

Автор публикации пишет о недавней встрече спецпредставителей Турции и Армении Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна на государственной границе двух стран и в этом контексте подчеркивает, что турецко-армянская нормализация не должна противоречить позиции стран региона и должна вносить вклад в их благополучие.

В статье привлекается внимание к 12-му богослужению, которое состоится сегодня (8 сентября – ред.) в церкви на острове Акдамар с участием жителей Турции и Армении. Автор напоминает о событиях 1950 года, когда турецкий журналист Яшар Кемаль смог добиться пересмотра решения о сносе церкви на озере Ван.

«Надеюсь, что в церкви Акдамар вновь будут вознесены молитвы во имя отказа от вражды и приближения долгосрочного мира, а процессы последнего периода внесут вклад в конечную нормализацию отношений в регионе», – отмечает Чекирге.

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