Евродепутат допустил победу Марин Ле Пен на выборах президента Франции

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Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен могла бы победить на выборах президента Франции в 2027 году, но ей будет сложно. Такое мнение выразил политический аналитик, бывший евродепутат от Франции Эмерик Шопрад.

По словам аналитика, которые приводит РИА Новости, действующий президент Франции Эмманюэль Макрон не сможет пойти на третий срок. «Самое важное, что нужно знать: может ли «Национальное объединение» выиграть президентские выборы? Я бы сказал, что теперь это возможно», — оценил Шопрад шансы Ле Пен стать президентом.

При этом экс-депутат заявил, что лидеру «Национального объединения» будет непросто одержать победу, поскольку ей будут мешать представители старой системы власти. Шопрад также выразил надежду, что в случае победы Ле Пен внешняя политика Франции изменится, и Париж сможет восстановить диалог с Москвой.