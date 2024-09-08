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Небольшая царапина прикончила британскую старушку

Небольшая царапина прикончила британскую старушку

В Великобритании 69-летняя учительница Джейн Морган из Вулверхэмптона умерла через несколько дней после незначительного повреждения ноги. В ране развился некротизирующий фасциит, известный также как «болезнь, пожирающая плоть».

Британка отправилась в Лондон, чтобы помочь дочери подготовить детскую комнату к появлению первой внучки, сообщает Express. Во время визита она получила небольшую царапину, которая вскоре вызвала симптомы, похожие на грипп. Состояние её ухудшилось, и несмотря на несколько операций, инфекция быстро распространилась. Джейн скончалась за два дня до рождения внучки.

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