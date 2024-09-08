В столичном регионе будет 27-31° тепла

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Обнародован прогноз погоды на 9 сентября.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службые, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, северо-западный ветер днём сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днем 27-31° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 762 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых районах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-19° тепла, днем 28-32° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днём 13-18° тепла.