Украинцы уничтожили еще 30 вражеских артсистем

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За прошедшие сутки 7 сентября защитники Украины ликвидировали на фронте 1200 российских военнослужащих. Также уничтожены 30 артиллерийских систем и 80 беспилотников.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 625260 (+1270) человек ликвидировано;

танков – 8636 (+4) ед.;

боевых бронированных машин – 16897 (+19) ед;

артиллерийских систем – 17804 (+30) ед.;

РСЗО – 1180(+2).;

средства ПВО – 942 ед.;

самолетов – 368 ед.;

вертолетов – 328 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14864 (+80) ед.;

крылатых ракет – 2588 ед.;

кораблей/катеров – 28 ед;

подводных лодок – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 24218 (+47) ед;

специальной техники – 3047 (+10) ед.