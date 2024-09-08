«Бирбаша Баку» пробился в финал Лиги чемпионов по мини-футболу |
Гаджиев обсудил с представителем Пентагона сотрудничество в сфере безопасности |
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Гяндже |
«Бирбаша Баку» пробился в полуфинал Лиги чемпионов по мини-футболу (видео) |
Власти Ирана планируют перенести столицу страны |
Вагит Алекперов покинул путинскую комиссию |
Париж-2024: Ильхам Закиев стал бронзовым медалистом (фото, видео) |
Украина подорвала арсенал в Воронежской области (видео) |
Израиль атаковал 14 иранских кораблей |
Главное Армия

Украинцы уничтожили еще 30 вражеских артсистем

Украинцы уничтожили еще 30 вражеских артсистем

За прошедшие сутки 7 сентября защитники Украины ликвидировали на фронте 1200 российских военнослужащих. Также уничтожены 30 артиллерийских систем и 80 беспилотников.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 625260 (+1270) человек ликвидировано;

танков – 8636 (+4) ед.;

боевых бронированных машин – 16897 (+19) ед;

артиллерийских систем – 17804 (+30) ед.;

РСЗО – 1180(+2).;

средства ПВО – 942 ед.;

самолетов – 368 ед.;

вертолетов – 328 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14864 (+80) ед.;

крылатых ракет – 2588 ед.;

кораблей/катеров – 28 ед;

подводных лодок – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 24218 (+47) ед;

специальной техники – 3047 (+10) ед.

Теги:
Из этой рубрики
ISW: Украина адаптирует свои средства РЭБ против вражеских дронов
Армия

ISW: Украина адаптирует свои средства РЭБ против вражеских дронов

2024/09/08, 12:57
Украинцы уничтожили еще 30 вражеских артсистем
Армия

Украинцы уничтожили еще 30 вражеских артсистем

2024/09/08, 12:04
Российские БПЛА вторглись в Румынию
Армия

Российские БПЛА вторглись в Румынию

2024/09/08, 09:00
Хуситы уничтожили американский дрон
Армия

Хуситы уничтожили американский дрон

2024/09/08, 07:32
Зеленский анонсировал создание в Украине подземных оружейных заводов
Армия

Зеленский анонсировал создание в Украине подземных оружейных заводов

2024/09/08, 00:11
Украина подорвала арсенал в Воронежской области (видео)
Армия

Украина подорвала арсенал в Воронежской области (видео)

2024/09/07, 17:22
Буданов: У ВСУ есть дроны с дальностью действия в 1,8 тыс. км.
Армия

Буданов: У ВСУ есть дроны с дальностью действия в 1,8 тыс. км.

2024/09/07, 16:20
ВСУ атаковали россиян «летающим автоматом Калашникова» (фото, видео)
Армия

ВСУ атаковали россиян «летающим автоматом Калашникова» (фото, видео)

2024/09/07, 14:30
Иран поставил России более 200 баллистических ракет для использования в Донбассе
Армия

Иран поставил России более 200 баллистических ракет для использования в Донбассе

2024/09/07, 13:43