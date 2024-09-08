Украинцы уничтожили еще 30 вражеских артсистем

За прошедшие сутки 7 сентября защитники Украины ликвидировали на фронте 1200 российских военнослужащих. Также уничтожены 30 артиллерийских систем и 80 беспилотников.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 625260 (+1270) человек ликвидировано;
танков – 8636 (+4) ед.;
боевых бронированных машин – 16897 (+19) ед;
артиллерийских систем – 17804 (+30) ед.;
РСЗО – 1180(+2).;
средства ПВО – 942 ед.;
самолетов – 368 ед.;
вертолетов – 328 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 14864 (+80) ед.;
крылатых ракет – 2588 ед.;
кораблей/катеров – 28 ед;
подводных лодок – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 24218 (+47) ед;
специальной техники – 3047 (+10) ед.