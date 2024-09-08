В Турции обвинили ЕС в двойных стандартах

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Евросоюз применяет двойные стандарты в сфере свободы слова, принимая меры в отношении, как утверждает сообщество, российской пропаганды, но при этом не борясь с антитурецкой.

Об этом сказал официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, слова которого приводит Haberturk.

«В Евросоюзе применяются двойные стандарты в вопросе свободы слова. Любые передачи, трансляции антитурецкого содержания у них выходят в эфир и являются свободными. А вот ради, как они говорят, пресечения распространения российской пропаганды там принимаются меры. При этом они объясняют, приводят доводы, что делают это в отношении российской стороны в интересах свободы. Но ведь в ЕС распространяется и антитурецкая ложная информация. И когда такое происходит, то они отмечают, что это свобода слова», – указал Челик.

В то же время он отметил, что Турция обеспокоена и занимается вопросами пресечения ложного или нарушающего моральные нормы или законы контента. «Я много с этим сталкивался. Можно, например, выдать в эфир слова спикера, которые он никогда не говорил, можно транслировать только часть его высказываний. Есть также и информационные каналы, провоцирующие ненависть в обществе. Это все вопросы суверенитета и безопасности и большая проблема», – добавил Челик.

Представитель ПСР отметил, что власти намерены искать адекватные подходы к решению этих проблем. При этом «готовых решений в этой сфере нет», и все эти темы «необходимо обстоятельно обсуждать».