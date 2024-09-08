«Бирбаша Баку» пробился в полуфинал Лиги чемпионов по мини-футболу (видео) |
Власти Ирана планируют перенести столицу страны |
Вагит Алекперов покинул путинскую комиссию |
Париж-2024: Ильхам Закиев стал бронзовым медалистом (фото, видео) |
Украина подорвала арсенал в Воронежской области (видео) |
Израиль атаковал 14 иранских кораблей |
ВСУ атаковали россиян «летающим автоматом Калашникова» (фото, видео) |
Орхан Асланов завоевал золото на Паралимпиаде (фото, видео) |
Армения отозвала подпись с декларации об «аресте» Путина |
Главное Политика

В Турции обвинили ЕС в двойных стандартах

В Турции обвинили ЕС в двойных стандартах

Евросоюз применяет двойные стандарты в сфере свободы слова, принимая меры в отношении, как утверждает сообщество, российской пропаганды, но при этом не борясь с антитурецкой.

Об этом сказал официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, слова которого приводит Haberturk.

«В Евросоюзе применяются двойные стандарты в вопросе свободы слова. Любые передачи, трансляции антитурецкого содержания у них выходят в эфир и являются свободными. А вот ради, как они говорят, пресечения распространения российской пропаганды там принимаются меры. При этом они объясняют, приводят доводы, что делают это в отношении российской стороны в интересах свободы. Но ведь в ЕС распространяется и антитурецкая ложная информация. И когда такое происходит, то они отмечают, что это свобода слова», – указал Челик.

В то же время он отметил, что Турция обеспокоена и занимается вопросами пресечения ложного или нарушающего моральные нормы или законы контента. «Я много с этим сталкивался. Можно, например, выдать в эфир слова спикера, которые он никогда не говорил, можно транслировать только часть его высказываний. Есть также и информационные каналы, провоцирующие ненависть в обществе. Это все вопросы суверенитета и безопасности и большая проблема», – добавил Челик.

Представитель ПСР отметил, что власти намерены искать адекватные подходы к решению этих проблем. При этом «готовых решений в этой сфере нет», и все эти темы «необходимо обстоятельно обсуждать».

Теги:
Из этой рубрики
В Турции обвинили ЕС в двойных стандартах
Политика

В Турции обвинили ЕС в двойных стандартах

2024/09/08, 09:43
Глава МИД Венгрии совершит визит в Армению
Политика

Глава МИД Венгрии совершит визит в Армению

2024/09/07, 22:04
В России прокомментировали отказ Армении поддержать ордер МУС на арест Путина
Политика

В России прокомментировали отказ Армении поддержать ордер МУС на арест Путина

2024/09/07, 21:43
Камала Харрис заручилась поддержкой Дика Чейни
Политика

Камала Харрис заручилась поддержкой Дика Чейни

2024/09/07, 20:29
Трамп: Я позвоню Путину и Зеленскому, и мы заключим соглашение
Политика

Трамп: Я позвоню Путину и Зеленскому, и мы заключим соглашение

2024/09/07, 20:22
Сенатор США отметил плюсы войны в Украине для американцев (видео)
Политика

Сенатор США отметил плюсы войны в Украине для американцев (видео)

2024/09/07, 19:43
Эрдоган: Противодействие терроризму Израиля - вопрос нацинтересов Турции
Политика

Эрдоган: Противодействие терроризму Израиля – вопрос нацинтересов Турции

2024/09/07, 17:54
Ереван отправил Анкаре свои тезисы по восстановлению Анийского моста
Политика

Ереван отправил Анкаре свои тезисы по восстановлению Анийского моста

2024/09/07, 17:37
Пашинян зазывает нового премьера Франции в Ереван
Политика

Пашинян зазывает нового премьера Франции в Ереван

2024/09/07, 17:06