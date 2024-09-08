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В МИД Аргентины заявили об окружении посольства страны в Венесуэле силовиками

В МИД Аргентины заявили об окружении посольства страны в Венесуэле силовиками

Силовики Венесуэлы окружили здание посольства Аргентины в Каракасе, в котором укрываются шесть венесуэльских оппозиционеров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на аргентинское министерство иностранных дел.

«Сообщаем международному сообществу, что в этот момент патрули службы разведки и сил безопасности Венесуэлы окружают официальную резиденцию в Каракасе», — сказано в заявлении МИД.

Аргентинская сторона также осудила решение Каракаса относительно помощи Бразилии и выразила благодарность соседней стране за готовность продолжать защищать объекты дипмиссии.

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