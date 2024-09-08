Шольц призвал украинских беженцев идти работать

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Украинским беженцам в Германии следует как можно скорее найти работу.

Об этом на встрече с гражданами в Тельтове заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, меры немецкого правительства привели к тому, что количество трудоустроенных украинцев выросло на 200 тысяч. Он подчеркнул, что ситуация, при которой беженцам пришлось бы пойти на понижение квалификации или частичную занятость для трудоустройства, является нормальной.

«Это допустимо в других странах, это должно иметь силу и для Германии. Поэтому я хочу, чтобы работали», — сказал Шольц.