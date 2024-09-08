Фицо о подрыве «Северных потоков»: Сегодня уже понятно, что это была какая-то группа украинцев

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил разочарование, что словацкие СМИ не освещают тему подрыва «Северных потоков» и связал это с возможной причастностью Украины. Об этом он сообщил, выступая по Словацкому радио.

«Все мы хорошо знаем, как это было и кто это сделал. Сегодня уже понятно, что это была какая-то группа украинцев, – сказал Фицо. – Это атака на стратегическую энергетическую инфраструктуру, и [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен говорила, что последствия [для совершивших подрыв] должны быть самые строгие. Почему не говорим об этом?» – подчеркнул Фицо.

Фицо отметил, что словацкие власти сделают все необходимое, чтобы компенсировать национальным потребителям рост цен на газ и нефть в 2025 году.