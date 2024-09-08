Зеленский анонсировал создание в Украине подземных оружейных заводов

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На фоне задержек поставок военной помощи от западных союзников, Украина начнет производство собственного оружия под землей.

С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский.

«Мы начнем производство оружия под землей, чтобы украинские солдаты могли защитить себя, даже когда поставки от наших партнеров задерживаются», – сказал он.

Зеленский также отметил, что Украина постепенно переносит войну обратно в РФ, чтобы президент России Владимир Путин «почувствовал давление и все же начал искать мира».

Зеленский снова потребовал от союзников увеличить возможности украинской противовоздушной обороны. Он поблагодарил их за полученные системы, но отметил, что большое количество обещанных зенитных установок еще не поставлено.