Суд в Колумбии разрешил охоту на «кокаиновых бегемотов» Эскобара

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Административный суд Кундинамарки в Колумбии распорядился принять меры по искоренению так называемых «кокаиновых бегемотов», некогда принадлежавших легендарному наркобарону Пабло Эскобару.

Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Эскобар привез гиппопотамов в Колумбию в 1980-х годах для своего личного зоопарка. После того как знаменитого преступника ликвидировали в ходе перестрелки с полицией, звери сбежали с территории его поместья и поселились в дикой природе. Сегодня на свободе бродят около 166 двухтонных бегемотов.