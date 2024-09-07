Мехрибан Алиева поздравила Рамана Салея

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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанским парапловцом Раманом Салеем еще одной бронзовой медали на Летних Паралимпийских играх Париж-2024.

«3-я медаль Рамана Салея на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024″! Поздравляю бронзового призера! Спасибо всем нашим победителям, подарившим радость азербайджанским болельщикам! Желаю каждому спортсмену крепкого здоровья, сил и новых достижений!», – говорится в публикации.