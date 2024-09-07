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Власти Ирана планируют перенести столицу страны

Власти Ирана планируют перенести столицу страны

Иранские власти рассматривают возможность переноса столицы страны на юг, ближе к побережью Персидского залива. Президент Ирана Масуд Пезешкиан объяснил, что причиной такого решения являются экономические соображения.

«Далее оставлять Тегеран столицей становится невозможным по экономическим соображениям», — заявил иранский президент, передает РИА Новости.

Он уточнил, что после выбора нового столичного центра, все государственные ведомства будут перенесены туда.

После переноса административных учреждений, жителям Тегерана предложат возможность переезда в новую столицу. Этот процесс предполагает масштабную логистическую и инфраструктурную подготовку со стороны государства.

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