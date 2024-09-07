В Тель-Авиве началась многотысячная акция (видео)

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Тысячи израильтян вышли на массовые протесты по всей стране, требуя освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, и досрочных выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Одна из крупнейших акций протеста проходит в Тель-Авиве у комплекса правительственных зданий, где собралось несколько тысяч человек. Манифестанты держат в руках израильские флаги и фотографии похищенных, призывая власти договориться с правящим в Газе движением ХАМАС ради их освобождения.

Часть демонстрантов также требует отставки правительства Биньямина Нетаньяху и проведения внеочередных выборов.

