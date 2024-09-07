Власти Ирана планируют перенести столицу страны |
Вагит Алекперов покинул путинскую комиссию |
Париж-2024: Ильхам Закиев стал бронзовым медалистом (фото, видео) |
Украина подорвала арсенал в Воронежской области (видео) |
Израиль атаковал 14 иранских кораблей |
ВСУ атаковали россиян «летающим автоматом Калашникова» (фото, видео) |
Орхан Асланов завоевал золото на Паралимпиаде (фото, видео) |
Армения отозвала подпись с декларации об «аресте» Путина |
Ликвидировано 310 сепаратистов: обнародованы детали операции Азербайджана в Карабахе |
Главное Политика

В России прокомментировали отказ Армении поддержать ордер МУС на арест Путина

В России прокомментировали отказ Армении поддержать ордер МУС на арест Путина

Решение Армении не присоединяться к декларации Совета Европы (СЕ), которая поддерживает ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина, принесет пользу, считает председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин. Отказ Еревана поддержать ордер МУС сенатор прокомментировал в беседе с «Лентой.ру».

«С учетом того, что так называемый МУС какое-то время назад занял антироссийскую позицию и поставил под удар и руководителя нашего государства, и вообще позволил говорить о себе как о какой-то реакционной организации судебного профиля, подобное решение Еревана встретит понимание нашего общества и вполне заслуживает позитивных комментариев», — отметил Карасин.

По словам сенатора, решения МУС направлены против постсоветского пространства, против единства и согласованности позиций стран.

«Я думаю, что подобное решение Еревана принесет только пользу. Хорошо бы, чтобы такие решения принимали и другие государства, причем не только Содружества Независимых Государств, но и в целом здравомыслящие руководящие круги ответственных государств», – отметил
Григорий Карасин.

Ереван не присоединился к декларации Совета Европы (СЕ), которая поддерживает ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина, подтвердила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Теги:
Из этой рубрики
Глава МИД Венгрии совершит визит в Армению
Политика

Глава МИД Венгрии совершит визит в Армению

2024/09/07, 22:04
В России прокомментировали отказ Армении поддержать ордер МУС на арест Путина
Политика

В России прокомментировали отказ Армении поддержать ордер МУС на арест Путина

2024/09/07, 21:43
Камала Харрис заручилась поддержкой Дика Чейни
Политика

Камала Харрис заручилась поддержкой Дика Чейни

2024/09/07, 20:29
Трамп: Я позвоню Путину и Зеленскому, и мы заключим соглашение
Политика

Трамп: Я позвоню Путину и Зеленскому, и мы заключим соглашение

2024/09/07, 20:22
Сенатор США отметил плюсы войны в Украине для американцев (видео)
Политика

Сенатор США отметил плюсы войны в Украине для американцев (видео)

2024/09/07, 19:43
Эрдоган: Противодействие терроризму Израиля - вопрос нацинтересов Турции
Политика

Эрдоган: Противодействие терроризму Израиля – вопрос нацинтересов Турции

2024/09/07, 17:54
Ереван отправил Анкаре свои тезисы по восстановлению Анийского моста
Политика

Ереван отправил Анкаре свои тезисы по восстановлению Анийского моста

2024/09/07, 17:37
Пашинян зазывает нового премьера Франции в Ереван
Политика

Пашинян зазывает нового премьера Франции в Ереван

2024/09/07, 17:06
Алиев: Мы придаем большое значение развитию сотрудничества с Бразилией
Политика

Алиев: Мы придаем большое значение развитию сотрудничества с Бразилией

2024/09/07, 12:42