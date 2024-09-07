В России прокомментировали отказ Армении поддержать ордер МУС на арест Путина

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Решение Армении не присоединяться к декларации Совета Европы (СЕ), которая поддерживает ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина, принесет пользу, считает председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин. Отказ Еревана поддержать ордер МУС сенатор прокомментировал в беседе с «Лентой.ру».

«С учетом того, что так называемый МУС какое-то время назад занял антироссийскую позицию и поставил под удар и руководителя нашего государства, и вообще позволил говорить о себе как о какой-то реакционной организации судебного профиля, подобное решение Еревана встретит понимание нашего общества и вполне заслуживает позитивных комментариев», — отметил Карасин.

По словам сенатора, решения МУС направлены против постсоветского пространства, против единства и согласованности позиций стран.

«Я думаю, что подобное решение Еревана принесет только пользу. Хорошо бы, чтобы такие решения принимали и другие государства, причем не только Содружества Независимых Государств, но и в целом здравомыслящие руководящие круги ответственных государств», – отметил

Григорий Карасин.

Ереван не присоединился к декларации Совета Европы (СЕ), которая поддерживает ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина, подтвердила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.