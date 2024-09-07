СМИ: В Израиле отказались принимать Борреля

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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что планирует прибыть в Израиль с официальным визитом 14-15 сентября, примерно за месяц до завершения своего пребывания на посту.

После консультаций и совещаний в Иерусалиме ответили отказом, заявив, что Боррель не сможет посетить страну в этих числах, пишет vesty.co.il.

На дипломатическом языке посыл Израиля понятен: занимающий открытую антиизраильскую позицию политик является нежелательной персоной в стране.