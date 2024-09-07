Вагит Алекперов покинул путинскую комиссию

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Руководители Минобороны, МЧС и ФСБ России включены в состав президентской комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Состав структуры расширился с 46 до 53 человек.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в новый состав включены руководители силовых структур – глава Минобороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МЧС Александр Куренков, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. В прошлом составе силовые структуры представляли директор СВР Сергей Нарышкин и глава МВД Владимир Колокольцев, которые сохранили посты.

Среди новых членов президентской комиссии также главы Роскосмоса Юрий Борисов и Ростеха Сергей Чемезов. При этом структуру покинул Вагит Алекперов, возглавлявший компанию «Лукойл» до 2022 года.