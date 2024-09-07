Вагит Алекперов покинул путинскую комиссию |
Париж-2024: Ильхам Закиев стал бронзовым медалистом (фото, видео) |
Украина подорвала арсенал в Воронежской области (видео) |
Израиль атаковал 14 иранских кораблей |
ВСУ атаковали россиян «летающим автоматом Калашникова» (фото, видео) |
Орхан Асланов завоевал золото на Паралимпиаде (фото, видео) |
Армения отозвала подпись с декларации об «аресте» Путина |
Ликвидировано 310 сепаратистов: обнародованы детали операции Азербайджана в Карабахе |
Алиев: Мы не будем частью антироссийской санкционной кампании |
Главное Мир

Буданов считает, что в войне с Россией грядет перелом

Буданов считает, что в войне с Россией грядет перелом

Перелома в российско-украинской войне пока не произошло. Однако это уже рядом.

Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью «Радио Хартия».

В частности, Буданову напомнили его слова, когда тот в интервью Forbes сравнил войну с футболом, сказав, что «сейчас счет 1:1 и идет 70–я минута матча». Глава ГУР в ответ отметил, что мы все еще находимся на «70-й минуте» игры и перелома не было. Однако ресурсы не бесконечны.

«Я здесь перехожу в событийность. Мы там и сидим (на 70-й минуте матча). Слава Богу, что перелом в сторону врага не произошел. Перелома еще нет, но это все рядом. Вы правильно понимаете. Не может оно всю жизнь так продолжаться, ресурсы не бесконечны: ни у нас, ни у них», – сказал Буданов.

Также он добавил, что у России в ближайшие два месяца запланированы серьезные замены в силовом блоке и вскоре мы это увидим.

«Касательно российской стороны могу вам сказать: в ближайшие два месяца там запланированы серьезные замены в силовом блоке. Ну, как они состоятся, увидим скоро, не так долго осталось ждать», – рассказал глава ГУР МО.

Теги:
Из этой рубрики
СМИ: В Израиле отказались принимать Борреля
Мир

СМИ: В Израиле отказались принимать Борреля

2024/09/07, 21:08
Число жертв в Газе составило 40939 человек
Мир

Число жертв в Газе составило 40939 человек

2024/09/07, 21:00
Буданов считает, что в войне с Россией грядет перелом
Мир

Буданов считает, что в войне с Россией грядет перелом

2024/09/07, 20:32
Соцсеть X сбоит
Мир

Соцсеть X сбоит

2024/09/07, 20:11
Глава MI6 ожидает иранского удара по Израилю
Мир

Глава MI6 ожидает иранского удара по Израилю

2024/09/07, 20:06
Жена Гиркина развеяла слухи о его отправке на фронт
Мир

Жена Гиркина развеяла слухи о его отправке на фронт

2024/09/07, 19:34
Больному раком Карлу III стало лучше
Мир

Больному раком Карлу III стало лучше

2024/09/07, 19:00
Для эвакуации туриста с инфарктом с Пизанской башни понадобился кран (видео)
Мир

Для эвакуации туриста с инфарктом с Пизанской башни понадобился кран (видео)

2024/09/07, 18:45
Протестующие в Париже требуют отставки Макрона (видео)
Мир

Протестующие в Париже требуют отставки Макрона (видео)

2024/09/07, 18:25