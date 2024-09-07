Буданов считает, что в войне с Россией грядет перелом

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Перелома в российско-украинской войне пока не произошло. Однако это уже рядом.

Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью «Радио Хартия».

В частности, Буданову напомнили его слова, когда тот в интервью Forbes сравнил войну с футболом, сказав, что «сейчас счет 1:1 и идет 70–я минута матча». Глава ГУР в ответ отметил, что мы все еще находимся на «70-й минуте» игры и перелома не было. Однако ресурсы не бесконечны.

«Я здесь перехожу в событийность. Мы там и сидим (на 70-й минуте матча). Слава Богу, что перелом в сторону врага не произошел. Перелома еще нет, но это все рядом. Вы правильно понимаете. Не может оно всю жизнь так продолжаться, ресурсы не бесконечны: ни у нас, ни у них», – сказал Буданов.

Также он добавил, что у России в ближайшие два месяца запланированы серьезные замены в силовом блоке и вскоре мы это увидим.

«Касательно российской стороны могу вам сказать: в ближайшие два месяца там запланированы серьезные замены в силовом блоке. Ну, как они состоятся, увидим скоро, не так долго осталось ждать», – рассказал глава ГУР МО.