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В Брянске аннулировали фиктивный брак гражданина Азербайджана

В Брянске аннулировали фиктивный брак гражданина Азербайджана

В Бежицком районе Брянска прокуратура в ходе проверки исполнения миграционного законодательства выяснила, что брак между местной жительницей и гражданином Азербайджана был заключен без намерения создать семью. Об этом пишет сайт «Брянская губерния».

Целью было получение иностранцем гражданства России в упрощенном порядке. Приобретя российский паспорт, азербайджанец расторг брак с жительницей Брянска.

Прокурор обратился с иском в суд. Брак был признан недействительным со дня его заключения. Также аннулированы записи актов о заключении и расторжении брака.

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