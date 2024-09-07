Сенатор США отметил плюсы войны в Украине для американцев (видео)

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Американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским описал преимущества войны в Украине для американцев.

«Вы пытаетесь остановить русских, чтобы нам не пришлось с ними сражаться. Они (украинцы) не хотят никаких американских войск. Им просто нужно оружие, чтобы освободить свою страну от ужасного вторжения. Они сидят на минералах стоимостью в триллион долларов, которые могут быть полезны для нашей экономики. Поэтому я хочу продолжать помогать нашим друзьям в Украине», – отметил Грэм.

Украинский президент добавил, что Киеву нужна американская поддержка и поблагодарил сенатора за «двухпартийную поддержку».