Жена Гиркина развеяла слухи о его отправке на фронт

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Появилась информация, что Игорь Гиркин-Стрелков выходит из колонии и отправляется в зону «СВО». Его жена опровергла эти сведения.

В частности, ранее канал SHOT передал, что Игорь Гиркин-Стрелков выходит из колонии и отправляется в зону «СВО». Сообщалось, что адвокатам экс-«министра обороны» т.н. «ДНР» удалось добиться соответствующего разрешения. Его выдали в профильных ведомствах. В итоге Гиркину заменили лишение свободы службой в «зоне проведения спецоперации».

При этом его супруга Мирослава Регинская в «Телеграме» выступила с опровержением. По её словам, информация о том, что Игорь Стрелков выходит из колонии и отправляется на «СВО», – фейк.

«Защита Игоря Ивановича и его семья не располагают такой информацией», – добавила она.

По её словам, русский офицер и патриот Игорь неоднократно заявлял о желании служить Отечеству, но «экстремистская» статья не предполагает такой возможности.