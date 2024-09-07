Вагит Алекперов покинул путинскую комиссию |
Париж-2024: Ильхам Закиев стал бронзовым медалистом (фото, видео) |
Украина подорвала арсенал в Воронежской области (видео) |
Израиль атаковал 14 иранских кораблей |
ВСУ атаковали россиян «летающим автоматом Калашникова» (фото, видео) |
Орхан Асланов завоевал золото на Паралимпиаде (фото, видео) |
Армения отозвала подпись с декларации об «аресте» Путина |
Ликвидировано 310 сепаратистов: обнародованы детали операции Азербайджана в Карабахе |
Алиев: Мы не будем частью антироссийской санкционной кампании |
Главное Мир

Жена Гиркина развеяла слухи о его отправке на фронт

Жена Гиркина развеяла слухи о его отправке на фронт

Появилась информация, что Игорь Гиркин-Стрелков выходит из колонии и отправляется в зону «СВО». Его жена опровергла эти сведения.

В частности, ранее канал SHOT передал, что Игорь Гиркин-Стрелков выходит из колонии и отправляется в зону «СВО». Сообщалось, что адвокатам экс-«министра обороны» т.н. «ДНР» удалось добиться соответствующего разрешения. Его выдали в профильных ведомствах. В итоге Гиркину заменили лишение свободы службой в «зоне проведения спецоперации».

При этом его супруга Мирослава Регинская в «Телеграме» выступила с опровержением. По её словам, информация о том, что Игорь Стрелков выходит из колонии и отправляется на «СВО», – фейк.

«Защита Игоря Ивановича и его семья не располагают такой информацией», – добавила она.

По её словам, русский офицер и патриот Игорь неоднократно заявлял о желании служить Отечеству, но «экстремистская» статья не предполагает такой возможности.

Теги:
Из этой рубрики
СМИ: В Израиле отказались принимать Борреля
Мир

СМИ: В Израиле отказались принимать Борреля

2024/09/07, 21:08
Число жертв в Газе составило 40939 человек
Мир

Число жертв в Газе составило 40939 человек

2024/09/07, 21:00
Буданов считает, что в войне с Россией грядет перелом
Мир

Буданов считает, что в войне с Россией грядет перелом

2024/09/07, 20:32
Соцсеть X сбоит
Мир

Соцсеть X сбоит

2024/09/07, 20:11
Глава MI6 ожидает иранского удара по Израилю
Мир

Глава MI6 ожидает иранского удара по Израилю

2024/09/07, 20:06
Жена Гиркина развеяла слухи о его отправке на фронт
Мир

Жена Гиркина развеяла слухи о его отправке на фронт

2024/09/07, 19:34
Больному раком Карлу III стало лучше
Мир

Больному раком Карлу III стало лучше

2024/09/07, 19:00
Для эвакуации туриста с инфарктом с Пизанской башни понадобился кран (видео)
Мир

Для эвакуации туриста с инфарктом с Пизанской башни понадобился кран (видео)

2024/09/07, 18:45
Протестующие в Париже требуют отставки Макрона (видео)
Мир

Протестующие в Париже требуют отставки Макрона (видео)

2024/09/07, 18:25