В США допустили «большую войну» с Россией при Трампе

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Экс-президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания может заручиться поддержкой в стране для «большой войны» с Россией, такое развитие событий может произойти, если Трамп не сможет решить конфликт в Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил американский журналист Джексон Хинкл.

«Трамп смог бы наверняка. Большая война с Россией или Китаем, да», – подчеркнул он.

Хинкл отметил, что Трамп относится «к тем парням», которые в самом деле могут заручиться внутри Соединенных Штатов поддержкой военнослужащих и населения на ведение «большой войны». При этом, по оценке журналиста, на это не способны кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис и действующий глава государства Джо Байден.