Эрдоган: Противодействие терроризму Израиля – вопрос нацинтересов Турции

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Противодействие государственному терроризму Израиля является для Турции как религиозным и моральным долгом, так и вопросом национальных интересов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Конгрессе учебных заведений Имама Хатипа.

Турецкий лидер вновь напомнил об убийстве американской активистки турецкого происхождения Айшенур Эзги Эйги, которая погибла от рук израильских военных на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

«На сегодняшний день они (Израиль) убили 40 тыс. ни в чем неповинных мирных жителей, в том числе 17 тыс. детей. Противодействие государственному терроризму Израиля является для нас религиозным и моральным долгом, а также вопросом национальных интересов. Конечно, это национальный вопрос», – приводит «Анадолу» его слова.