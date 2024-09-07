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Израиль атаковал 14 иранских кораблей

Израиль атаковал 14 иранских кораблей

Командующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами заявил, что Израиль атаковал 14 иранских кораблей в Красном море и Средиземном море, чтобы Иран не мог экспортировать нефть.  Он утверждает, что Иран в ответ поразили 12 их кораблей.

«В Красном море и Средиземном море они атаковали 14 наших кораблей, чтобы мы не могли экспортировать нефть. Израильский режим совершил этот акт очень тайно и неясно. Мы в ответ поразили 12 их кораблей. После того, как мы поразили пятый корабль, они подняли руки и сказали, чтобы мы прекратили морские бои», – утверждает он.

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