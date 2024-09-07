Израиль атаковал 14 иранских кораблей |
ВСУ атаковали россиян «летающим автоматом Калашникова» (фото, видео) |
Орхан Асланов завоевал золото на Паралимпиаде (фото, видео) |
Армения отозвала подпись с декларации об «аресте» Путина |
Ликвидировано 310 сепаратистов: обнародованы детали операции Азербайджана в Карабахе |
Алиев: Мы не будем частью антироссийской санкционной кампании |
Алиев допустил участие Баку в разрешении конфликта России и Украины |
У Алиева показали эффектное видео с его участия на Международном форуме в Черноббио |
Алиев выразил надежду на успех азербайджанской инициативы по мирному договору |
Главное Армия

Иран поставил России более 200 баллистических ракет для использования в Донбассе

Иран поставил России более 200 баллистических ракет для использования в Донбассе

РФ получила более 200 ракет Fath-300, способных достигать целей на расстоянии до 120 километров. Об этом сообщает The Times.

Груз был доставлен через Каспийское море в среду, о чем сообщил украинский военный источник. По его словам, обучать применению ракет будут иранские инструкторы на полигоне под Ашалуком в Астраханской области РФ.

«Эти ракеты могут оказать значительное влияние на боевые действия на востоке Донбасса. Хотя это тактические ракеты с дальностью до 120 км, они могут быть использованы для атак на такие города, как Харьков и Сумы, а также на тыловые районы украинской армии в Донбассе и Днепре», — отметил старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Фарзин Надими.

Он также предположил, что это может открыть путь для поставок более дальнобойных иранских ракет, способных преодолевать 500 км и поражать цели на западе Украины.

Иран официально отрицает начало поставок ракет России.

Теги:
Из этой рубрики
Украина подорвала арсенал в Воронежской области (видео)
Армия

Украина подорвала арсенал в Воронежской области (видео)

2024/09/07, 17:22
Буданов: У ВСУ есть дроны с дальностью действия в 1,8 тыс. км.
Армия

Буданов: У ВСУ есть дроны с дальностью действия в 1,8 тыс. км.

2024/09/07, 16:20
ВСУ атаковали россиян «летающим автоматом Калашникова» (фото, видео)
Армия

ВСУ атаковали россиян «летающим автоматом Калашникова» (фото, видео)

2024/09/07, 14:30
Иран поставил России более 200 баллистических ракет для использования в Донбассе
Армия

Иран поставил России более 200 баллистических ракет для использования в Донбассе

2024/09/07, 13:43
Закир Гасанов и Хикмет Мирзоев встретились с военными, служащими на условной границе с Арменией
Армия

Закир Гасанов и Хикмет Мирзоев встретились с военными, служащими на условной границе с Арменией

2024/09/07, 10:53
Британия решила продлить подготовку военных Украины
Армия

Британия решила продлить подготовку военных Украины

2024/09/07, 00:40
Ликвидировано 310 сепаратистов: обнародованы детали операции Азербайджана в Карабахе
Армия

Ликвидировано 310 сепаратистов: обнародованы детали операции Азербайджана в Карабахе

2024/09/06, 20:09
Стала известна причина прибытия в Баку высокопоставленного генерала США
Армия

Стала известна причина прибытия в Баку высокопоставленного генерала США

2024/09/06, 13:39
Высокопоставленный американский генерал прибыл в Баку
Армия

Высокопоставленный американский генерал прибыл в Баку

2024/09/06, 12:49