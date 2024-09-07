Иран поставил России более 200 баллистических ракет для использования в Донбассе

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РФ получила более 200 ракет Fath-300, способных достигать целей на расстоянии до 120 километров. Об этом сообщает The Times.

Груз был доставлен через Каспийское море в среду, о чем сообщил украинский военный источник. По его словам, обучать применению ракет будут иранские инструкторы на полигоне под Ашалуком в Астраханской области РФ.

«Эти ракеты могут оказать значительное влияние на боевые действия на востоке Донбасса. Хотя это тактические ракеты с дальностью до 120 км, они могут быть использованы для атак на такие города, как Харьков и Сумы, а также на тыловые районы украинской армии в Донбассе и Днепре», — отметил старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Фарзин Надими.

Он также предположил, что это может открыть путь для поставок более дальнобойных иранских ракет, способных преодолевать 500 км и поражать цели на западе Украины.

Иран официально отрицает начало поставок ракет России.