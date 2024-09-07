Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла

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8 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем – 27-31° тепла. Атмосферное давление выше нормы – 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем – 40-50%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем – 29-34° тепла, в горах ночью 8-13°, днем – 13-18° тепла.