Президент Азербайджана: Мы придаем большое значение развитию сотрудничества с Бразилией

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Мы придаем большое значение развитию дружественных отношений и сотрудничества с Бразилией. Нас радует расширение за минувший период азербайджано-бразильских связей как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве по случаю Дня независимости этой страны.

«Верю, что мы будем тесно сотрудничать с Бразилией в ходе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая будет организована в Баку в этом году. Высоко оцениваю совместную деятельность, осуществляемую с Вашей страной и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках механизма «Тройки» с целью удержания глобального потепления на уровне 1,5°C.

Пользуясь случаем, желаю Вашей стране успехов в проведении Саммита G20», – отметил глава государства.