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Эльшад Мамедов: В импорте из Италии Азербайджан должен сделать акцент на привлечение передовых технологий

Эльшад Мамедов: В импорте из Италии Азербайджан должен сделать акцент на привлечение передовых технологий

Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана и уже один только этот факт показывает значимость данного государства для АР в плане выстраивания внешнеторговой политики.

Об этом в беседе с Minval.az сказал известный азербайджанский экономист-аналитик, председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения АР, профессор Эльшад Мамедов.

«Считаю, что именно энергетическая составляющая занимает центральное место у Азербайджана в итальянской повестке. Страны не имеют общих границ и такое весомое значение Италии с точки зрения выстраивания азербайджанской внешней торговли, конечно же, в первую очередь связано с экспортом энергоносителей из Азербайджана в Италию. Думаю, что подобный поступательный характер азербайджано-итальянских торговых отношений, когда на протяжении последних десятилетий показатели взаимной торговли в значительной степени выросли, открывает возможности и для диверсификации нашего двустороннего сотрудничества, потому что, как известно, благодаря значительной валютной выручке от экспорта энергоносителей в Италию наша страна получает возможности для увеличения и импорта из Италии», – отметил эксперт.

В этой связи он выразил уверенность в том, что в данном контексте надо сделать акцент на привлечение передовых итальянских технологий, «особенно имею в виду технологический характер развития итальянской экономики».

«Несомненно, что и политическая составляющая благоприятствует наращиванию торгово-экономического сотрудничества. Считаю, что было бы целесообразно выстраивать сбалансированную, двустороннюю торгово-экономическую повестку с тем, чтобы весомые экспортные показатели азербайджанской экономики от реализации энергоносителей в Италию были бы сбалансированы благодаря внедрению передовых итальянских технологий в тех направлениях азербайджанской экономики, которые являются приоритетными, которые дают более высокую добавленную стоимость, и будут служить повышению конкурентоспособности экономики Азербайджанской Республики в устойчивом формате», – заключил Эльшад Мамедов.

Алла Зейдуллаева

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