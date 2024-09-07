На проспекте 8 Ноября в Баку произошел взрыв в доме, пострадал 1 человек (видео)

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На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в частном доме на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе города Баку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с полученной информацией на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны министерства.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что по предварительной версии взрыв, не сопровождавшийся пожаром, произошел в результате утечки газа в одноэтажном двухкомнатном частном доме общей площадью 50 м².

В результате происшествия дому нанесен ущерб, пострадал 1 человек. На месте происшествия силами МЧС приняты необходимые меры безопасности.