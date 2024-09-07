Журналист Хинкл: Стремление Турции вступить в БРИКС испугало США

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Вашингтон напуган тем, что Турция стремится вступить в БРИКС. Об этом заявил в беседе с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.

Собеседник агентства напомнил, что Турция является ключевым членом Североатлантического альянса – вторым по важности после самих США.

«И тот факт, что они сейчас обсуждают вступление в БРИКС … США определенно напуганы», – уверен Хинкл.

При этом он журналист отметил многовекторный характер политики Анкары и добавил, что поверит во вступление Турции в БРИКС только тогда, когда оно действительно произойдет.

Ранее Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, которую страны объединения будут рассматривать.