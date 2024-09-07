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Закир Гасанов и Хикмет Мирзоев встретились с военными, служащими на условной границе с Арменией

Закир Гасанов и Хикмет Мирзоев встретились с военными, служащими на условной границе с Арменией

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев ознакомились с социально-бытовыми условиями военнослужащих, несущих службу в подразделениях, дислоцированных в направлении условной границы. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Было доложено, что в целях организации служебной деятельности военнослужащих на высоком уровне создана вся необходимая инфраструктура и материально-техническое обеспечение осуществляется в полном объеме в соответствии с нормами.

Встретившись с военнослужащими, министр обороны рассказал о мероприятиях, проводимых в Азербайджанской Армии благодаря вниманию и заботе президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, направленных на дальнейшее улучшение служебных и социально-бытовых условий военнослужащих.

В ходе беседы с военнослужащими З.Гасанов поинтересовался их заботами, дал соответствующие рекомендации по повышению их профессионализма, знаний и навыков.

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