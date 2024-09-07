Армения отозвала подпись с декларации об «аресте» Путина |
Ликвидировано 310 сепаратистов: обнародованы детали операции Азербайджана в Карабахе |
Алиев: Мы не будем частью антироссийской санкционной кампании |
Алиев допустил участие Баку в разрешении конфликта России и Украины |
У Алиева показали эффектное видео с его участия на Международном форуме в Черноббио |
Алиев выразил надежду на успех азербайджанской инициативы по мирному договору |
Лидер Нигера потребовал от Франции вернуть украденные за 65 лет деньги |
Telegram выполнил требование Парижа и начал модерировать приватные чаты |
В чем ошибся премьер? |
Главное Мир

В Пекине выпущен первый в мире атлас тепловых инфракрасных изображений

В Пекине выпущен первый в мире атлас тепловых инфракрасных изображений

Базирующийся в Пекине Международный исследовательский центр больших данных для осуществления целей устойчивого развития /CBAS/ в пятницу выпустил первый в мире атлас тепловых инфракрасных изображений, полученных при помощи технологии дистанционного зондирования, что обеспечит ценную информационную поддержку исследованиям в области устойчивого развития, сообщает агентство «Синьхуа».

Атлас основан на данных, полученных со спутника SDGSAT-1, который был запущен в космос в ноябре 2021 года и является первым в мире научным космическим спутником, предназначенным для выполнения Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Атлас включает в себя 10 различных типов ландшафтов в 118 различных регионах мира, представляя особенности поверхности рек, озер, морей, гор, холмов и пустынь, а также сцены человеческой деятельности, такие как промышленные выбросы и городские изменения, с точки зрения теплового инфракрасного излучения, отметил глава CBAS Го Хуадун на церемонии открытия 4-го Международного форума по большим данным для достижения целей устойчивого развития в Пекине.

«Распределение и динамические изменения температур на поверхности Земли тесно связаны с социально-экономической деятельностью человека, условиями промышленного производства и геоморфологическими особенностями», – подчеркнул Го Дунхуа, добавив, что атлас имеет большое значение для изучения энергетического баланса поверхности, изменения климата и эффекта городского теплового острова, а также для сельскохозяйственного мониторинга и оценки стихийных бедствий.

По его признанию, он надеется укрепить сотрудничество с большим количеством стран, учреждений ООН и международных организаций с целью совместной разработки и запуска серии спутников в будущем для формирования спутниковой группировки.

«Тогда мы сможем постоянно получать ценные данные различных типов из разных слоев Земли, чтобы служить устойчивому развитию всего человечества», – резюмировал он.

Теги:
Из этой рубрики
Косово закрыло два погранперехода на границе с Сербией
Мир

Косово закрыло два погранперехода на границе с Сербией

2024/09/07, 12:20
В Кахраманмараше снова произошло землетрясение
Мир

В Кахраманмараше снова произошло землетрясение

2024/09/07, 11:05
В Пекине выпущен первый в мире атлас тепловых инфракрасных изображений
Мир

В Пекине выпущен первый в мире атлас тепловых инфракрасных изображений

2024/09/07, 10:40
Аргентина попросила МУС выдать ордер на арест Николаса Мадуро
Мир

Аргентина попросила МУС выдать ордер на арест Николаса Мадуро

2024/09/07, 10:13
На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,1
Мир

На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,1

2024/09/07, 10:04
Израильские силы убили американо-турецкого активиста
Мир

Израильские силы убили американо-турецкого активиста

2024/09/07, 09:41
Иран снова все отрицает
Мир

Иран снова все отрицает

2024/09/07, 00:58
Зеленский объяснил, почему операция ВСУ в Курской области была в секрете
Мир

Зеленский объяснил, почему операция ВСУ в Курской области была в секрете

2024/09/07, 00:26
Google заподозрили в злоупотреблении своим доминирующим положением
Мир

Google заподозрили в злоупотреблении своим доминирующим положением

2024/09/07, 00:11