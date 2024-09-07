В Пекине выпущен первый в мире атлас тепловых инфракрасных изображений

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Базирующийся в Пекине Международный исследовательский центр больших данных для осуществления целей устойчивого развития /CBAS/ в пятницу выпустил первый в мире атлас тепловых инфракрасных изображений, полученных при помощи технологии дистанционного зондирования, что обеспечит ценную информационную поддержку исследованиям в области устойчивого развития, сообщает агентство «Синьхуа».

Атлас основан на данных, полученных со спутника SDGSAT-1, который был запущен в космос в ноябре 2021 года и является первым в мире научным космическим спутником, предназначенным для выполнения Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Атлас включает в себя 10 различных типов ландшафтов в 118 различных регионах мира, представляя особенности поверхности рек, озер, морей, гор, холмов и пустынь, а также сцены человеческой деятельности, такие как промышленные выбросы и городские изменения, с точки зрения теплового инфракрасного излучения, отметил глава CBAS Го Хуадун на церемонии открытия 4-го Международного форума по большим данным для достижения целей устойчивого развития в Пекине.

«Распределение и динамические изменения температур на поверхности Земли тесно связаны с социально-экономической деятельностью человека, условиями промышленного производства и геоморфологическими особенностями», – подчеркнул Го Дунхуа, добавив, что атлас имеет большое значение для изучения энергетического баланса поверхности, изменения климата и эффекта городского теплового острова, а также для сельскохозяйственного мониторинга и оценки стихийных бедствий.

По его признанию, он надеется укрепить сотрудничество с большим количеством стран, учреждений ООН и международных организаций с целью совместной разработки и запуска серии спутников в будущем для формирования спутниковой группировки.

«Тогда мы сможем постоянно получать ценные данные различных типов из разных слоев Земли, чтобы служить устойчивому развитию всего человечества», – резюмировал он.