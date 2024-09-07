Посол Ирана допустил подписание договора с РФ на саммите БРИКС

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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией может быть подписан в октябре на саммите БРИКС в Казани или позднее при отдельной встрече президентов, разработка документа завершена. Об этом заявил ТАСС посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«Мы поговорили с российскими коллегами по этому вопросу. Первая идея, действительно, такая, – сказал дипломат, отвечая на вопрос, может ли договор быть подписан на саммите БРИКС в Казани. – Потому что этот саммит – масштабное мероприятие. Приглашены лидеры из многих стран. Кроме того, президент России Владимир Путин будет принимающей стороной, а у президента Ирана Масуда Пезешкиана это будет первая поездка в РФ. Также мы можем отложить подписание этого документа на отдельную встречу либо в Тегеране, либо в Москве. Этим сейчас занимаются, рассматриваются два варианта. До сих пор решение не принято. Первый вариант – подписание документа на полях саммита в Казани. Второй вариант – на отдельной встрече».

Посол также подчеркнул, что процесс разработки большого договора между странами завершен. «Мы фактически финализировали его, проходят внутригосударственные процедуры. Документ готовится к подписанию», – добавил Джалали.

Саммит БРИКС в Казани пройдет 22-24 октября.