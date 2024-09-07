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Аргентина попросила МУС выдать ордер на арест Николаса Мадуро

Аргентина попросила МУС выдать ордер на арест Николаса Мадуро

Буэнос-Айрес направил в прокуратуру Международного уголовного суда (МУС) запрос на выдачу ордера на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом СМИ проинформировало Министерство иностранных дел Аргентины.

В официальном заявлении подчеркивается, что в связи с осуществлением новых действий, которые «могут квалифицироваться как преступления против человечности», Аргентина решительно призывает прокурора Международного уголовного суда обратиться в палату предварительного производства с просьбой о выдаче ордера на арест Мадуро.

Кроме того, аргентинская сторона призвала арестовать и других высокопоставленных членов правительства Венесуэлы.

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