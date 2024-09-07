Израильские силы убили американо-турецкого активиста

349 Просмотров

Израильские силы застрелили американо-турецкого активиста на демонстрации на оккупированном Западном берегу, сообщает «Аль Джазира» со ссылкой на палестинское информационное агентство Wafa и представителя больницы.

26-летняя Айсенур Эзги Эйги в пятницу принимала участие в акции протеста против незаконных израильских поселений на горе Сбейх в Бейте, к югу от Наблуса, когда в нее выстрелили.

Фуад Нафаа, глава больницы «Рафидия» в Наблусе, сообщил информационному агентству Reuters, что Эзги Эйги доставлена ​​в больницу в критическом состоянии с серьезной травмой головы.

«Мы попытались провести ей реанимационную операцию, но, к сожалению, она умерла», — сказал он.

Джонатан Поллак, свидетель, рассказал телеканалу Al Jazeera, что нашел Эзги Эйги «лежащей на земле под оливковой рощей, истекающей кровью».

«Я положил руку ей под голову, чтобы остановить кровотечение, и пощупал пульс. У нее был очень слабый пульс. Мы вызвали скорую помощь и посадили ее в машину, которая ее эвакуировала».

Губернатор Наблуса Гассан Даглас заявил, что после убийства Эзги Эйги в Международный уголовный суд будут переданы «все правовые меры».

«Мы призываем президента Байдена прекратить любую поддержку Израиля, поскольку оккупирующее государство прилагает все усилия, чтобы бомбить больницы, убивать детей и иностранцев, включая граждан США», — заявил он журналистам.

Израильские военные выступили с заявлением, в котором говорится, что их силы «открыли огонь по главному зачинщику насильственных действий, который бросал камни в силы, представлявшие для них угрозу».

В заявлении говорится, что расследуют сообщения о том, «что в результате выстрелов в этом районе был убит иностранный гражданин».