Президент Ирана посетит саммит БРИКС в Казани

104 Просмотров

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани, там запланирована его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил ТАСС посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«Да, думаю, он примет участие в саммите БРИКС в Казани. Сейчас мы занимаемся подготовкой к этому визиту, чтобы он был полезным и успешным для наших двусторонних отношений, – сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос. – Что касается двусторонних отношений, запланирована встреча с российским лидером господином Путиным, а также двусторонние встречи с другими лидерами, с иранским сообществом и выступление на саммите».

С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло к России, оно продлится до конца года и включает в себя более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием председательства станет саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани. Иран присоединился к БРИКС с 1 января 2024 года.