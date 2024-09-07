Иран снова все отрицает

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Иран не поставляет оружие сторонам конфликтов, в том числе и в Украине, и призывает все страны следовать этому примеру.

Об этом говорится в распространенном среди журналистов заявлении постпредства Ирана при ООН, передает ТАСС.

«Позиция Ирана касательно конфликта в Украине остается неизменной. Иран считает бесчеловечным оказание военной помощи сторонам, вовлеченным в конфликт, это приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и уходу все дальше от переговоров о прекращении огня, – указало иранское диппредставительство. – Таким образом, Иран не только воздерживается от участия в таких действиях, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия вовлеченным в конфликт сторонам».