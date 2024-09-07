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Зеленский объяснил, почему операция ВСУ в Курской области была в секрете

Зеленский объяснил, почему операция ВСУ в Курской области была в секрете

Подготовку Украины к операции в Курской области нужно было держать в секрете от партнеров, ведь российская разведка присутствует повсюду.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на 50-м международном форуме «Амброзетти».

По его словам, у Украины была информация от своей разведки и партнеров из США, ЕС и Великобритании о том, что Россия хочет попытаться атаковать Сумскую область.

Как пояснил Зеленский, Россия решила прибегнуть к этому после того, как ей не удалось оккупировать Харьков.

Президент Украины рассказал, что после получения этой информации вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским было принято решение об операции в Курской области.

«Мы решили: да, нам нужно сделать это быстрее. И никто не должен знать (об операции – ред.). Это не потому, что мы не уважаем кого-то – нет, это не об этом. Россия повсюду просто со своей разведкой, повсюду . Вот почему мы должны были пользоваться этой информацией очень осторожно, очень конфиденциально», – пояснил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что в результате Украина имела успех в Курской операции, поэтому удалось защитить Сумскую область.

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