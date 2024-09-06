Спутница Дурова впервые вышла на связь после его ареста во Франции

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Спутница предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова впервые высказалась публично после ареста предпринимателя во Франции. Свой пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Дорогие друзья! Рада сообщить вам, что все хорошо», — написала Вавилова.

Спутница Дурова поблагодарила всех за поддержку и отметила наличие ложной информации в публичном пространстве, о которой планирует поговорить позже. Также Вавилова принесла извинения за то, что не смогла выйти на связь раньше.