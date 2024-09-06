Сийярто заявил, что Венгрия не поставляла и не поставит Украине оружие

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поставляла и не поставит Украине оружие.

Об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач, передает ТАСС.

«Он подтвердил приверженность Венгрии дипломатии, а не оружию, подчеркнув, что Венгрия остается единственным членом ЕС и НАТО, который не поставлял и не будет поставлять оружие Украине.

«Больше оружия означает длительную войну, больше смертей и больше разрушений», – сказал он», – написал Ковач в X.

Сийярто также осудил идею применения Киевом оружия Запада для ударов вглубь территории РФ.