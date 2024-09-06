Ликвидировано 310 сепаратистов: обнародованы детали операции Азербайджана в Карабахе |
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Ликвидировано 310 сепаратистов: обнародованы детали операции Азербайджана в Карабахе

Ликвидировано 310 сепаратистов: обнародованы детали операции Азербайджана в Карабахе

Обнародованы новые подробности антитеррористической операции, проведенной Азербайджаном в Карабахе. Как сообщил начальник пресс-службы Минобороны полковник Анар Эйвазов, в ходе операции были ликвидированы 310 и ранены 614 сепаратистов. За один день территория площадью 406 км² была очищена от противника и перешла под контроль Азербайджана.

«19-20 сентября точными ударами нашей армии были уничтожены 8 танков, 22 артиллерийские системы, 14 минометов, 3 зенитных комплекса, 8 машин РЭМ, 9 боевых машин, а также захвачено 1731 единица различной техники и вооружения, включая артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы и огнестрельное оружие в количестве 18 664 единиц», – сообщил Эйвазов.

Он подчеркнул, что, используя опыт Отечественной войны и учитывая рельеф местности, подразделения двигались малыми группами, что обеспечивало быстрое продвижение на 5-26 километров вглубь в направлениях Агдаре-Аскеран, Ханкенди-Ходжавенд, Суговушан-Ванг, Тазакенд-Сырхавенд, а также Ханкенди-Ходжалы. Все дороги в этих направлениях были взяты под контроль.

«Спецподразделения, продвинувшиеся на 9,5 км, успешно выполнили задачу по полному контролю над территорией. Азербайджанская армия, проявив высокий профессионализм и действуя в соответствии с нормами международного гуманитарного права, за менее чем сутки вынудила к капитуляции 15-18 тысяч военных группировок, при этом не нанося ударов по гражданским лицам или объектам, – цитирует Qafqazinfo слова представителя Минобороны.

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