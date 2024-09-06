Самолет индийской авиакомпании совершил экстренную посадку в Турции из-за сообщения о бомбе (обновлено)

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Самолет индийской авиакомпании Air Vistara с 247 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Эрзуруме на востоке Турции из-за сообщения о бомбе.

Один из пассажиров самолета индийской авиакомпании Vistara, выполнявшего рейс Мумбаи – Франкфурт-на-Майне, оставил в туалете записку о наличии бомбы на борту. Об этом сообщил журналистам губернатор провинции Эрзурум, где экстренно сел лайнер, Мустафа Чифтчи.

«По имеющейся информации, один из пассажиров оставил в туалете записку на салфетке. Там было написано, что на борту есть бомба. После обнаружения записки пилоты запросили экстренную посадку. Сейчас наши специалисты-взрывотехники вместе с двумя специально обученными собаками продолжают инспекцию воздушного судна. Они осмотрели одну из его частей и продолжат инспекцию в багажном отсеке, проверят также весь салон и ручную кладь», – сообщил губернатор в эфире телеканала NTV.

Он указал, что «на данный момент нельзя сказать, когда закончится осмотр самолета». Ранее было принято решение приостановить работу аэропорта из-за инцидента до 21:00 по местному времени (22:00 по Баку).

«Аэропорт находится в режиме ЧС. Если до 21:00 работы будут завершены и угроза не подтвердится, то самолет будет готовиться к продолжению полета. Точных сроков окончания инспекции у нас нет», – добавил Чифтчи.

Он также сообщил, что на данный момент не проводились попытки установить личность человека, оставившего записку. Это будет сделано позднее. «Все пассажиры и члены экипажа находятся в международной зоне аэропорта, где ждут окончания инспекции самолета. Никто из них не покидал эту зону и не проходил паспортный контроль», – сказал Чифтчи. Всего на борту находилось 234 пассажира и 13 членов экипажа.

19:38 Самолет индийской авиакомпании Air Vistara с 247 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Эрзуруме на востоке Турции из-за сообщения о бомбе.

Борт совершал рейс Мумбаи – Мюнхен, сообщает TRT.

«Во время полета самолета индийской авиакомпании поступила угроза бомбы на борту. Он совершил экстренную посадку в Эрзуруме. Сейчас самолет на земле в безопасной зоне. Прием и отправка самолетов из аэропорта временно прекращены. Наши специалисты-саперы проводят осмотр. Если угроза не подтвердится, то самолет продолжит полет», – сообщил в эфире телеканала губернатор Эрзурума Мустафа Чифтчи