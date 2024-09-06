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Главное Мир

США выделили новый пакет помощи Украине на $250 млн

США выделили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Вашингтонская администрация выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму $250 млн, в него вошли боеприпасы.

Об этом говорится в заявлении Пентагона.

«Сегодня Министерство обороны США объявило о выделении дополнительной военной помощи для удовлетворения важнейших потребностей Украины в сфере безопасности и обороны», – отмечается в документе. Пакет «оценивается в $250 млн».

В него вошли зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.

Кроме того, в пакет включены боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113, бронетранспортеры с защитой от мин и нападений из засад MRAP, патрульные катера, боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты, подрывные средства и запчасти. Вашингтон отправит Киеву уже имеющиеся на складах США вооружения.

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