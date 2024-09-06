Суд снял судимость с Инсанова

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Бинагадинский районный суд рассмотрел обращение председателя Партии справедливости Али Инсанова о снятии судимости. Суд удовлетворил апелляцию экс-министра здравоохранения.

Судья Вусал Тагиев принял решение о снятии судимости с Али Инсанова. Напомним, в 2005 году он был приговорён к 11 годам лишения свободы. Незадолго до окончания срока ему предъявили дополнительное обвинение, и в 2016 году срок заключения был увеличен на 7 лет и 5 месяцев.

В 2019 году Инсанов был освобожден по амнистии, подписанной президентом.