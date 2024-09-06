Доменико Летиция: Для Италии чрезвычайно важно иметь такого союзника, как Азербайджан

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Азербайджан является основным торговым партнером Италии среди стран Южного Кавказа с долей 85%. В 2023 году доля Италии во внешнеторговом обороте Азербайджана составила 30,65% (1-е место), в том числе в импорте – 2,76% (7-е место), в экспорте – 44,86% (1-е место). Визиты президента Азербайджана Ильхама Алиева на Апеннинский полуостров еще раз подтверждают, что обе стороны заинтересованы в укреплении отношений торгово-делового партнерства между Баку и Римом. Эффективные совместные действия в энергетическом секторе повышают актуальность двустороннего сотрудничества с точки зрения европейской энергетической безопасности.

В связи с отмеченной темой на вопросы Minval.az отвечает итальянский эксперт по экономическим и геополитическим вопросам, аналитик по Кавказу Доменико Летиция.

– Как вы оцениваете визит президента Ильхама Алиева в Италию? Как он повлияет на развитие экономических и политических отношений между двумя странами?

– Сизит президента Алиева в Италию очень важен. Существует тонкая, но решающая геополитическая нить, которая связывает Италию с Центральной Азией, и она представлена ​​отношениями с такой ключевой страной, как Азербайджан, расположенной на очень важной географической оси. Италия является основным торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан является основным торговым партнером Италии в регионе Южного Кавказа. В день встречи в Палаццо Киджи между Джорджией Мелони и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стороны отметили прочность торговых отношений между двумя странами, усиленные удельным весом потенциального влияния в этом макрорегионе, а также в свете новых геополитических вызовов.

Диалог между двумя странами является конструктивным, о чем свидетельствует визит три месяца назад в Баку министра обороны Гвидо Кросетто и заместителя министра иностранных дел Эдмондо Чириелли, принятых президентом Ильхамом Алиевым. Данные встречи представляют возможность не только закрепить геополитические соглашения в крайне стратегическом секторе, отвечающем интересам Италии, но и спланировать COP29, который пройдет в Баку и в который Италия внесет объективный вклад.

– В рамках круглого стола Италия-Азербайджан были подписаны документы о создании совместных предприятий в сфере производства и услуг, реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов и обмене опытом. Какие направления сотрудничества между двумя странами вы считаете наиболее перспективными?

– Коммерческие и экономические перспективы бесчисленны: сельское хозяйство, аэрокосмическая промышленность, промышленные инновации, экологический переход и окружающая среда. Кроме того, хотел бы подчеркнуть сотрудничество по развитию морского потенциала, начиная с общего изучения возможностей логистики, энергетики и судоходства между Баку и Неаполитанским заливом.

Баку также движется в направлении диверсификации внутреннего потребления энергии, стремясь к эффективности существующей производственной инфраструктуры и строительству новых установок возобновляемой энергии. В Италии аграрный сектор и переработка традиционно сильно развиты, и этот опыт можно применить и в Азербайджане, тем более что ваша страна обладает всеми необходимыми условиями, включая климатические.

– Проект Трансадриатического трубопровода (TAP) играет важную роль в энергетической безопасности Европы, включая Италию. Как вы оцениваете роль Баку в обеспечении энергоресурсами ЕС и, в частности Рима?

– Мы осознаем важность энергетических ресурсов Азербайджана для нашей страны. Верю, что визит президента Азербайджана в Италию придаст новый импульс развитию стратегического сотрудничества между Баку и Римом. Можно с уверенностью сказать, что благодаря Трансадриатическому трубопроводу (TAP), по которому в настоящее время транспортируется азербайджанский газ, Италия в ближайшем будущем может стать важной энергетической страной для Европы в целом. Также с дипломатической точки зрения Азербайджан может стать важным игроком в направлении расширения сотрудничества тюркоязычных стран и Грузии с Европой.

Италия превратилась в крупнейшего торгового партнера и импортера сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана. Южный газовый коридор и его составляющая TAP являются важным фактором укрепления двустороннего энергетического сотрудничества и энергетической безопасности Италии. В прошлом году по трубопроводу TAP в Италию было экспортировано около 10 млрд кубометров газа, что является проявлением вклада Азербайджана в энергетическую безопасность этой страны.

– Каков уровень сотрудничества между Eni S.P.A и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR)?

– Eni S.P.A и SOCAR в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева подписали три Меморандума о взаимопонимании в сферах энергетической безопасности, сокращения выбросов парниковых газов и цепочки производства биотоплива. Первый меморандум охватывает сотрудничество в области разведки и добычи углеводородов, а также в национальных и международных инфраструктурах транспортировки газа с целью укрепления энергетической безопасности Европы и Италии. Второй Меморандум о взаимопонимании предусматривает сотрудничество двух компаний в области сокращения выбросов парниковых газов и повышения энергоэффективности в секторе добычи в Азербайджане путем применения наилучших доступных технологий, включая оценку решений по улавливанию и транспортировке углекислого газа с существующих установок в различных промышленных секторах, хранение и использование на месторождениях в Азербайджане. После подписания документов компания Eni S.P.A подготовит рабочий план и стратегию для достижения конкретных результатов в более короткие сроки.

– Италия будет представлена делегацией высокого уровня ​​на COP29, который пройдет в Азербайджане в ноябре. Джорджия Мелони выразила готовность Италии поддержать Азербайджан в проведении данной конференции. Как Рим может содействовать в успешном проведении COP29? Как наши страны могут сотрудничать в области развития зеленой энергетики?

– Итальянская ассоциация евродизайнеров, учреждения, государственные органы, национальные НПО и компании смогут подать заявку на спонсирование параллельных мероприятий, семинаров и презентаций в итальянском павильоне в дни следующего COP29, который пройдет в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года. Координацией параллельных мероприятий занимается Секретариат итальянского павильона COP29. Выбор предлагаемых мероприятий будет осуществляться с учетом их качества и актуальности в продвижении и распространении осведомленности на международном уровне по теме изменения климата, а также по инновационным мерам для реализации климатических целей.

В Италии AB AQUA, Центр гидростратегических исследований, созданный с целью предоставления стратегических консультаций и повышения осведомленности общественности и национальной политики о водной стратегии, стремится повысить осведомленность о возможностях сотрудничества с Азербайджаном в области защиты и доступа водных источников. Сотрудничество наших стран в сфере зеленой экономики – еще одно важное направление, которое нельзя недооценивать и которое заслуживает внимания как для будущего в Средиземноморье, так и в Каспийском регионе.

– А что бы вы могли рассказать касательно сотрудничества наших стран в сфере «голубой экономики»?

– Стороны могут инициировать совместные исследования в области водорода, а также морской и приливной энергии. Было бы интересно совместно развивать исследования возможностей «голубой экономики». «Голубая экономика» — это экономическая модель, направленная на создание устойчивой экономической системы посредством технологических инноваций. Целью этой экономики является достижение нулевых выбросов CO2, что является амбициозным, но не невозможным проектом. «Голубая экономика» основана на технологических инновациях и повторном использовании существующих ресурсов.

– Азербайджан и Италия планируют создать совместные предприятия (СП) в различных сферах экономики. Какие шаги должны предпринять страны в этом направлении?

– Возможностей много, это сельское хозяйство, инфраструктура, строительство. Но давайте подумаем о восстановлении территорий, освобожденных Азербайджаном, где Италия может внести большой вклад с точки зрения опыта, материалов, технологических и инновационных возможностей. Азербайджан стал важной страной для экономики Италии и Европы. В сегодняшних геополитических реалиях наличие таких партнеров и союзников, как Азербайджан, является чрезвычайно важным фактором. Баку является ключевым игроком в диверсификации источников энергоснабжения Италии, и по этой причине наши граждане довольны нашим совместным сотрудничеством в экономической, инфраструктурной и энергетической сферах. Итальянские деловые круги вкладывают крупные инвестиции в Азербайджан и участвуют в ряде проектов международного значения.

Ясмин Мамедова