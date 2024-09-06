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В Баку пыли стало меньше

В Баку пыли стало меньше

Концентрация пыли, наблюдаемая в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в районах вдоль побережья Каспийского моря, упала до нормы.  Об этом заявила сотрудница Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова, сообщает АПА.

При этом она добавила, что с завтрашнего утра в связи с синоптической ситуацией ожидается повторное проникновение на территорию страны с востока трансграничной пыли и тумана.

Г.Аббасова отметила, что такая погода продержится в течение двух дней, в зависимости от метеообстановки.

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