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Банки в Азербайджане будут отчитываться об устойчивости к изменению климата

Банки в Азербайджане будут отчитываться об устойчивости к изменению климата

Банки, действующие в Азербайджане, в ближайшие годы начнут представлять отчеты об устойчивости к климатическим изменениям. Об этом заявил ведущий экономист отдела устойчивого финансирования Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Кянан Мамедов в Губе на тренинге для журналистов на тему зеленого финансирования.

По его словам, предусматривается интеграция ESG-рисков (экологических, социальных и управленческих) к изменению климата.

«В связи с этим проводятся стресс-тесты риск-менеджмента и оцениваются факторы риска. Основное внимание уделяется обеспечению прозрачности и рыночной дисциплины», – сказал К.Мамедов.

Представитель ЦБА отметил, что несколько банков уже предоставляют отчетность об устойчивости к изменению климата, а к остальным такое требование будет предъявлено в последующие годы.

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Банки в Азербайджане будут отчитываться об устойчивости к изменению климата
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Банки в Азербайджане будут отчитываться об устойчивости к изменению климата

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