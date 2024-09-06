Профессор Ильхам Рагимов – «Минвалу»: «Путин искренне симпатизирует Баку и азербайджанскому народу»

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Заслуженный юрист Азербайджана, академик Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор Ильхам Рагимов дал эксклюзивное интервью главному редактору Minval.az Эмилю Мустафаеву, в котором оценил последний визит президента РФ в Баку, затронул конфликт в Украине, рассказал, чем может обернуться для Еревана разворот на Запад, а также о пяти факторах, которые привели к победе в 44-дневной войне, и многом другом.

— Ильхам Мамедгасанович, добрый день. Владимир Путин 18-19 августа находился с государственным визитом в Баку. Надо сказать, что главы Азербайджана и России встречаются регулярно. На моей памяти за последнее время было пять таких встреч. Конечно, они проходили не в Азербайджане, а за пределами страны, в России, — это и неформальные саммиты, на которые азербайджанский лидер ездил. Скажите, как вы оцениваете последний визит российского лидера в Баку?

— Положительно. Вообще, все визиты Владимира Путина в Азербайджан, насколько я помню, всегда приносили очень положительные результаты — и для Азербайджана, и для России. И нынешний визит не стал исключением из правил.

— Журналисты заметили одну интересную деталь: Владимир Путин пересел в автомобиль Ильхама Алиева, и они проехали по городу вместе. Подобные случаи редки — Путин нечасто пересаживается в автомобили лидеров других стран. Можно ли расценивать это как символический жест? И что он может означать? Свидетельствует ли это о близости и искренности во взаимоотношениях между сторонами?

— Это действительно редкий случай. Я не припомню, чтобы президент Азербайджана делал подобный жест для других лидеров, сам садясь за руль и показывая гостю Баку. Это, скорее всего, связано с доверием и тёплыми отношениями между ними. Возможно, Владимир Путин сам попросил Ильхама Алиева прокатить его по городу, поскольку из личного общения мне известно, что Путин искренне симпатизирует Баку, бакинцам и азербайджанскому народу в целом. Ещё в 2016, когда он был в Баку, Владимир Владимирович пригласил меня на завтрак. Тогда я его спросил о его впечатлениях о нашем городе. Президент на мой вопрос ответил следующим образом: «Знаешь, Ильгам, если бы покойный Гейдар Алиев увидел сегодняшний Баку, он бы гордился своим сыном». Это я к тому, что, возможно, Владимир Путин и наш Президент говорили о Баку, и Ильхам Алиев предложил прокатить его по городу. Я не вижу в этом ничего необычного, но это лишний раз подтверждает доверительные и добрые отношения между лидерами, что имеет большое значение в межгосударственных делах.

— Вы сказали о словах Путина, собственно, об этом он говорил с Ильхамом Алиевым на последней встрече: похвалил Баку, сказал, что город превратился в своеобразный оазис в регионе, отметил роль русского языка, его развитие и отношение к нему в стране. А в этот раз была ли у вас с ним встреча в Баку?

— Наша встреча с Владимиром Владимировичем состоялась примерно через неделю после его визита в Баку.

— Если не секрет, о чём вы говорили?

— Не обижайтесь. Есть вещи, о которых можно говорить, но есть вещи, которые не в полной мере могут быть достоянием общественности. В то же время есть то, о чём вообще нельзя говорить. Всем известно, что одним из вопросов, которые были предметом обсуждения двух лидеров, было создание на базе Санкт-Петербургского университета Российско-Азербайджанского университета. О том, что Владимир Путин предложит эту идею нашему Президенту, я знал до его приезда в Баку, ибо мне было предложено с российской стороны быть председателем Попечительского Совета этого университета.

— Два года назад была подписана Декларация о союзничестве между Баку и Москвой. С тех пор, по мнению экспертов, в отношениях есть перемены, как минимум на информационном поле мы видим меньше атак на Азербайджан, потому что, согласно документу, стороны обязались пресекать такие выпады в отношении друг друга. Согласны ли вы с оценкой, что после подписания Декларации отношения между странами вышли на более качественный уровень?

— Я хорошо знаком с содержанием Декларации, с момента её подписания прошло более двух лет. Думаю, что отношения между Азербайджаном и Россией, интеграция между двумя государствами ещё более углубились. Это и есть свидетельство успешной реализации содержания данного документа.

— Однако есть один момент, связанный с депутатом, чьё имя я не буду называть, который периодически озвучивает антиазербайджанские тезисы, явно передаваемые ему из Еревана. Это вызывает некоторое беспокойство в Баку, ведь со стороны азербайджанского парламента мы не замечаем аналогичных действий в отношении России. Конечно, этот депутат не является фигурой высокого уровня, но всё же, как справляться с такими элементами, которые пытаются испортить отношения?

— Да никак. Депутат Государственной Думы — свободный человек, который имеет право выражать свои мысли. Однако его высказывания никак не влияют на политику отношений между двумя лидерами. Очевидно одно: между Азербайджаном и Россией нет нерешённых вопросов. А заявления отдельных политиков — это всего лишь их личное мнение, которое не следует воспринимать как официальную позицию государства.

— Теперь у России есть проблемный сосед — Армения. Раньше отношения между ними были нормальные, но потом они стали ухудшаться, а сейчас они никакие. Можно ли сказать, что Москва, которая долгое время рассматривала Ереван как свой форпост в регионе, теперь делает ставку на Азербайджан в качестве надёжного союзника, потому что Азербайджан стабилен?

— Азербайджан всегда был стабилен в своих отношениях не только с Россией, но и с другими государствами. Что касается Армении, то действительно отношения у них с Россией достаточно сложные. И всем известны причины: Армения, которая, вообще-то, обязана своим существованием как государство именно России, отвернулась от неё. Конечно, это выбор этой страны, как определять свой путь и своё развитие. Полагаю, что Армению ждут большие трудности в случае, если она полностью и окончательно отвернётся от России.

— Однако это любимая тактика Запада. Мы видим на примере Грузии, Украины и теперь уже Армении, как Запад пытается дестабилизировать обстановку и испортить отношения между Арменией и Россией. Впрочем, коснёмся ещё одного момента: мы видим, как Запад, США и Евросоюз пытаются укрепиться в нашем регионе, и портал для этого открыла Армения — на её территории находится миссия наблюдателей Евросоюза. По оценкам Баку и даже Москвы (недавно об этом говорил российский посол в Баку), миссия занимается сбором разведданных против Азербайджана, Ирана и даже России. Как думаете, если Армения развернётся в сторону Запада, и последний решит продолжить свою деструктивную деятельность в регионе, превращая Армению в плацдарм для будущих возможных провокаций в отношении России, есть ли у Москвы план по пресечению этих действий?

— Слишком объёмный вопрос. Поэтому постараюсь ответить очень кратко. Ясно одно — Армения с точки зрения геополитических позиций имеет большую ценность для США. Экономически она Америку не привлекает, другое дело — геополитика, и в этом смысле у Запада стратегические цели. И это, в первую очередь, касается Ирана. Задайтесь вопросом: по каким соображениям самое большое количество работников насчитывается именно в посольстве США в Армении? США делают ставку на Армению, тем самым усугубляя отношения между Ереваном и Москвой, подталкивая Армению к этому. Всё это мне напоминает события в Украине до 2014 года. Там тоже всё начиналось так же: они приезжали, снабжали Украину оружием и деньгами. И сейчас происходит то же самое.

— Перейдём к украинской теме. Визит Владимира Путина в Баку состоялся в драматический для России момент, когда украинская армия атаковала Курскую область, но российский президент не стал отменять визит. Хотелось бы узнать вашу оценку относительно ситуации на линии фронта. Война продолжается длительное время, из Москвы звучат заявления о том, что переговоры были возможны, но они были сорваны Великобританией и США. Не только Москва об этом говорит — спустя время эту информацию, которую все называли ложной, сейчас подтверждают турецкие источники и даже американские. The Washington Post писал, что стороны в Стамбуле были близки к договорённостям, но потом всё сошло на нет при вмешательстве Великобритании по приказу Штатов. Как можно оценить происходящее на данном этапе?

— Начнём с того, что любая война — это зло. Поэтому, в принципе, я вообще против всяких войн, ибо это жертвы, потери, страдания. В любом процессе, в том числе в конфликтных ситуациях на грани войны, есть три составляющие: сам процесс, результат и причины этого процесса. Говорить и обвинять ту или иную сторону конфликта без анализа причин, которые привели стороны к конфликту, — это односторонний подход. Следовательно, ведь были же какие-то причины и обстоятельства к началу спецоперации России. Если действительно у России были намерения присоединить часть территории Украины, то почему она совместно с европейскими странами подписала Минские соглашения, которые предусматривали, что вся восточная территория останется в пределах Украины, но с условием предоставления культурной автономии, права говорить на русском языке и обучаться в русских школах? Почему украинцы отказались от этого? А ведь если бы тогда, именно Запад во главе с США, не вмешался в этот процесс, всего этого не было бы. Минские соглашения были разрушены, их отвергли, послушав англосаксов, и порвали этот документ. И к чему это привело? Попытки заставить Донецкую и Луганскую области подчиниться Украине привели к ситуации, которую мы наблюдаем сегодня.

— Чем, на ваш взгляд, завершится эта война? Конечно, сейчас сложно давать однозначные прогнозы.

— Даже Столетняя война между Англией и Францией закончилась мирным соглашением, любая война всегда завершается миром.

— Переиначу этот вопрос: чем обернётся война для Украины?

— Трудно сейчас сказать, но, видимо, Россия решила идти до конца.

— Что значит «до конца»?

— Это значит достижение тех целей, которые были поставлены: демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины.

— Президент США говорил, что война должна закончиться победой Украины. Возможно ли это?

— Мудрый политик сказал бы так: как добиться прекращения кровопролития и заключить мир. Победа Украины означает поражение России. Возможно ли это? Сомнительно, чтобы страна, обладающая ядерными боеголовками больше, чем даже Америка, потерпела поражение. Когда можно считать Украину побеждённой? Тогда, когда цели, поставленные Россией, будут достигнуты. Президент Америки часто повторяет, что «русские хотели за три дня взять Киев, но не смогли». Но такой цели перед Россией не стояло, и президент Путин никогда не говорил об этом.

— Относительно Киева вы упомянули, и я проясню ситуацию. Это официальная российская версия о том, что Киев действительно мог быть захвачен, но начались переговоры, и союзники Украины попросили Россию выйти из города, пообещав взамен уговорить Украину сесть за стол переговоров. Однако, как говорил Путин, это обещание так и не было выполнено.

— Полагаю, что отказ от исполнения подписанных в Стамбуле соглашений — большая ошибка.

— Ещё один вопрос на российско-украинскую тему. Многие задались вопросом о том, почему в условиях атак на Курскую область со стороны ВСУ Путин не отменил поездку в Баку?

— Видимо, лучше всего это спросить у самого В. Путина. Но вопрос поставлен. Чтобы на него ответить, надо хорошо знать Путина. Он называет вторжение ВСУ в Курскую область, если вы заметили, террористическим актом со стороны ВСУ, а не военным вторжением. А это значит, что для него террористы особой опасности не представляют. Поэтому Путин не сомневается в том, что очень скоро они будут уничтожены и вытеснены.

— Последний вопрос. Общий союзник Азербайджана и России — Турция. Мы знаем о роли Турции в украинском конфликте, когда она активно выступала посредником, но, к сожалению, попытки Анкары усадить Украину за стол переговоров не увенчались успехом. Недавно прозвучало неоднозначное заявление Эрдогана по Израилю, в котором также был затронут вопрос Карабаха. Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в нашей стране — общественность была возмущена. Заявление было воспринято как несправедливое принижение роли азербайджанской армии и шехидов, погибших за территориальную целостность. Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счёт.

— Действительно, это высказывание президента Турции заставило многих призадуматься. Каждый лидер уникален как политик, и эта уникальность проявляется также в их умении заставить других задуматься над сказанными ими заявлениями. Для этого они иногда пользуются эзоповым языком.

— Тем не менее наши враги и недруги стали утверждать, что Эрдоган ясно дал понять сомнительность победы нашего народа и армии в 44-дневной войне.

— Я считаю, что победа досталась нашему народу благодаря следующим факторам. Первый фактор — моральная готовность народа, если даже это будет связано с жертвами, потерями, страданиями. Второй фактор — морально-боевая готовность армии, которая чувствовала опору в народе, ибо, как известно, без поддержки народа успеха нет. Третий фактор связан с личностью главы государства как главнокомандующего, отвечающего за судьбу страны, который взял на себя ответственность, проявил твёрдую волю и решительность, начав процесс освобождения наших территорий. Ведь взять на себя такую ответственность требует очень много качеств в личности, и в истории были случаи, когда лидеры отказывались брать на себя ответственность в самых сложных ситуациях в судьбе того или иного народа. Четвёртый фактор — безусловно, морально-политическая поддержка братской Турции и других дружественных нам стран. Пятый фактор — это нейтралитет России. Россия не вмешалась в конфликт, и это стало неожиданным для армян, которые не рассчитывали, что Россия оставит их один на один с Азербайджаном. Они думали, что в такой ситуации Россия будет на их стороне, но Россия осталась нейтральной. Это позволило нам вести боевые действия без внешнего вмешательства. Эти пять факторов — готовность народа, готовность армии, решительность лидера, поддержка дружественных государств и нейтралитет России — в итоге привели к нашей победе в войне с Арменией.

— Если можно предпоследний вопрос.

— Можно. Прошу.

— Всё ещё среди политиков, журналистов, да и вообще у людей бытует понятие «Российская империя». Насколько оно актуально сейчас?

— Сейчас бессмысленно утверждение о какой-то российской империи, которой в принципе не существует и существование которой в будущем невозможно, ибо мир настолько изменился, что такое может быть только воображением. Поэтому следует жить и развиваться не мыслями о возврате какой-то российской империи, а будущим. Да, когда-то мы были в составе российской империи, но это не значит, что мы должны сейчас считать Россию своим врагом. Страны Восточной Европы столетиями входили в состав Османской империи, однако они этот период своей истории в своих отношениях с современной Турцией никогда не ставят в центр своей политики. Таких примеров можно привести достаточно много.

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