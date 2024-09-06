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Сыну Байдена грозит 17 лет тюрьмы

Сыну Байдена грозит 17 лет тюрьмы

Хантер Байден, сын президента США, признал вину по всем пунктам обвинения в деле о неуплате налогов на сумму 1,4 млн долларов, объяснив свои действия зависимостью от наркотиков. Об этом сообщает NBC News.

«Я не подал декларацию и не заплатил налоги вовремя. Зависимость — это не оправдание, но объяснение некоторых моих ошибок. Когда я был зависимым, я не думал о налогах, я думал о выживании», — заявил Байден.

Судья постановил, что Хантеру нельзя ссылаться на прошлые травмы как причину злоупотребления наркотиками, так как это не имеет отношения к делу.

Адвокат Байдена отметил, что признание вины позволило избежать «показательного суда», который мог бы раскрыть «неловкие» подробности его жизни. Приговор ожидается 16 декабря, максимальное наказание — 17 лет тюрьмы.

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